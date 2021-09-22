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09:22 22.09.2021

На горе Поп Иван Черногорский выпал снег

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На горе Поп Иван Черногорский выпал снег

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в среду утром -4°С, идет снег.

"По состоянию на 8:35 22.09.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве по состоянию на 9:20 температура воздуха +6°С, облачно, местами легкий дождь.

Теги: #гора_пип_иван #снег
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