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08:29 22.09.2021

Госсекретарь США и глава МИД Франции смогут обменяться мнениями по проблеме подлодок для Австралии - американский чиновник

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Госсекретарь США и глава МИД Франции смогут обменяться мнениями по проблеме подлодок для Австралии - американский чиновник

Двусторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом не в ООН запланирована, однако глава американской дипломатии рассчитывает в среду обменяться мнениями со своим французским коллегой по кризису в отношениях.

Как сообщил журналистам официальный американский представитель, "они, безусловно, будут завтра в зале заседаний на уровне министров стран - постоянных членов СБ ООН, и у них будет возможность обменяться мнениями по ряду вопросов".

Он также сказал, что Блинкен намерен побеседовать с главой европейкой дипломатии Жозепом Боррелем.

Ранее Европа поддержала Францию в дипломатическом скандале с аннулированием Австралией контракта на строительство подлодок.

Так, глава Евросовета Шарль Мишель сказал журналистам в ООН, что в сложившейся с подлодками ситуации Европе нужно прикладывать больше усилий для укрепления собственного оборонного потенциала.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает, что и наши альянсы также будут сильнее", - цитируют его слова западные СМИ.

При этом он заявил, что США в ситуации с расторжением Австралией соглашения с Францией продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.

"Элементарные принципы для союзников - транспарентность и доверие, они идут вместе. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности", - отметил Мишель.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии и Великобритании Скотт Моррисон и Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство США атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Ле Дриан заявил в связи с этим решением, что союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью".

Теги: #контакт #сша #госсекретарь #франция
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