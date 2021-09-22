В Украине за сутки зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 095 человек, 105 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 095 человек, 105 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 21 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6 754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 175 человек; летальных случаев - 105; выздоровели - 2 095 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 362 559 человек, выздоровело 2 235 668 человек, летальных случаев - 55 161.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.