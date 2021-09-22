Апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику "пьяного" ДТП, в котором погибли 2 человека

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор Дмитрию Габышеву, признанному виновном в ДТП, в результате которого погибли подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

"Постановлением Харьковского апелляционного суда оставлен без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому мужчина (Габышев - ИФ) признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, утром 21 октября 2020 года в районе развилки автодорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Белгород в результате лобового столкновения автомобилей ЗАЗ и Toyota Land Cruiser погибли 41-летний подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь, ехавшие в ЗАЗе. 19-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир не пострадали. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю Toyota Дмитрию Габышеву было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля 2021 года Киевский райсуд Харькова признал Габышева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Суд признал отягчающими обстоятельствами то, что на момент ДТП Габышев находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление автомобилем (его лишили прав за вождение в нетрезвом виде). К смягчающим обстоятельствам суд отнес раскаяние обвиняемого и частичную выплату компенсации.

Прокуратура и потерпевшие требовали максимального наказания, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины, - 10 лет лишения свободы.