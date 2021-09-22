Полицейский, обещавший за взятку помочь избежать уголовной ответственности фигуранту дела об убийстве, предстанет перед судом

Харьковской облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении дознавателя сектора дознания одного из отделов полиции, подозреваемого в получении взятки за обещание оказать влияние на принятие решения следователями (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины ).

"Сотрудник полиции требовал неправомерную выгоду у сожительницы мужчины, который был участником уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство своего сына (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Полицейский сообщил, что может повлиять на следователей, и мужчина не будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Стоимость своих "услуг" дознаватель оценил в 1 тыс. долл. Сразу после получения требуемой суммы его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.