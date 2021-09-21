В Запорожской области в течение суток произошло два взрыва газа в частных домах, есть пострадавшие

В Запорожской области в течение вторника произошло сразу два случая разрушения частных домов в результате взрывов газового оборудования - в Приморске и Токмаке. Есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области во вторник в 18.15. в райцентре Токмак (Запорожская область) произошел взрыв частного домовладения по ул. Призаводской.

Следствием установлено, что 71-летний владелец дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неосторожно обращался с газовыми приборами в хозяйственной постройке, в результате взорвался газовый баллон.

В настоящее время он госпитализирован в реанимацию местной больницы с ожогами 65-ти процентов тела.

Взрыв спровоцировал пожар строений, на месте происшествия работают пожарные.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности).

При этом, аналогичный случай взрыва частного дома произошел во вторник днем в Приморске( Запорожская область).

Причиной взрыв также стал взрыв в частном доме воздушно-газовой смеси. В результате строение полностью разрушено. Из-под обломков спасатели вытянули 60-летнего владельца дома. Мужчина не пострадал.

Предварительно установлено, что взрыв газа произошел при попытке хозяина домовладения совершить суицид.

На данный момент владелец дома задержан полицией. В отношении него открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ведется досудебное расследование.