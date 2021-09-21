События

15:08 21.09.2021

В Ватутино стартовала реконструкция стадиона "Шахтер"

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В городе Ватутино Черкасской области стартовали работы по реконструкции старого стадиона "Шахтер". 

Как сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, стадион будет комплексно обновлен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

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"За 60 лет здесь выросло не одно поколение спортсменов. Тренировались футбольные команды, которые были призерами региональных чемпионатов, первенств и турниров. К сожалению, несмотря на славную историю, спортивный комплекс переживал не лучшие времена: разрушены беговые дорожки, на волейбольной и баскетбольной площадках вместо покрытия - обычный песок, а футбольное поле со сплошными препятствиями", - отметил Скичко.

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По плану реконструкции строители обустроят на стадионе "Шахтер" синтетическое покрытие на футбольном миниполе. Баскетбольно-волейбольную площадку, теннисные корты, легкоатлетические дорожки и дорожки для прыжков в длину устелят полиуретаном. Вокруг стадиона обустроят ограждения.

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Как сообщалось, в рамках президентской программы "Большое Строительство" запланировано развитие сотен объектов социальной инфраструктуры в Украине - садиков, школ, стадионов, больниц и приемных отделений.

 

 

Теги: #большое_строительство #черкасская_область
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