В Ватутино стартовала реконструкция стадиона "Шахтер"

В городе Ватутино Черкасской области стартовали работы по реконструкции старого стадиона "Шахтер".

Как сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, стадион будет комплексно обновлен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

"За 60 лет здесь выросло не одно поколение спортсменов. Тренировались футбольные команды, которые были призерами региональных чемпионатов, первенств и турниров. К сожалению, несмотря на славную историю, спортивный комплекс переживал не лучшие времена: разрушены беговые дорожки, на волейбольной и баскетбольной площадках вместо покрытия - обычный песок, а футбольное поле со сплошными препятствиями", - отметил Скичко.

По плану реконструкции строители обустроят на стадионе "Шахтер" синтетическое покрытие на футбольном миниполе. Баскетбольно-волейбольную площадку, теннисные корты, легкоатлетические дорожки и дорожки для прыжков в длину устелят полиуретаном. Вокруг стадиона обустроят ограждения.

Как сообщалось, в рамках президентской программы "Большое Строительство" запланировано развитие сотен объектов социальной инфраструктуры в Украине - садиков, школ, стадионов, больниц и приемных отделений.