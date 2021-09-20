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22:43 20.09.2021

Глава Закарпатской ОГА встретился с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс

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Глава Закарпатской ОГА встретился с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс

Глава Закарпатской области Анатолий Полосков провел рабочую встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонc, в ходе которой они обсудили вопросы национальных меньшинств, экономическую ситуацию, сотрудничество с иностранными инвесторами, а также вопросы вакцинации в регионе, сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

"Вопрос национальных меньшинств одно из приоритетных и всегда находится под особым контролем. Работаем над тем, чтобы все дети независимо от национальности знали государственный язык. Сообщил Мелинде Симмонс и о деятельности украино-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования, на днях провела третье заседание именно в нашей области", - цитирует пресс-служба слова Полоскова.

Глава ОГА ознакомил посла Великобритании с программами президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Большая реставрация", проэктами по обновлению, развитию пограничной инфраструктуры.

Также в ходе разговора отметили работу по увеличению возможностей международного аэропорта "Ужгород" и перспективное строительство нового аэропорта в Закарпатье.

Кроме того, обсуждались вопросы пандемии и вакцинации.

"В свою очередь госпожа посол предложила сотрудничество для реализации инвестиционных проектов в различных сферах путем сотрудничества с британскими компаниями и привлечением финансовых ресурсов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Полосков поблагодарил посла Симмонс за внимание к региону и выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Великобритании "будет плодотворным и полезным для каждой из сторон".

Теги: #посол #украина #закарпатская_область #ога
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