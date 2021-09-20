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18:39 20.09.2021

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря

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"Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Сергея Козыря, сообщил лидер партии, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе (Херсонская область- ИФ)... сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов (для регистрации кандидатом в народные депутаты - ИФ)", - сказал Корниенко на брифинге после заседания политсовета партии в понедельник.

Выборы в округах №№184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Теги: #херсонская_область #выборы #козырь
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