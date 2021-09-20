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16:22 20.09.2021

Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

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Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

 В Украине 98,1% госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца не вакцинированы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на замминистра, главного государственного санврача Игоря Кузина.

"По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, не вакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня", - процитировала пресс-служба Кузина.

По его словам, в настоящее время в Украине стремительно ухудшается эпидситуация - количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось вдвое за последнюю неделю: с 3,3 тыс. за 13 сентября, до более 6 тыс. 17 сентября.

 

Теги: #вакцинация #covid_19
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