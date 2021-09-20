СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

С 29 по 30 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные обучения.

"Масштабные тренировки пройдут во Львовской области в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники. Поэтому СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.

Во время учений на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Яворовского района просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.