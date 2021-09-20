События

12:04 20.09.2021

СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

1 мин читать
СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

С 29 по 30 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные обучения.

"Масштабные тренировки пройдут во Львовской области в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники. Поэтому СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.

Во время учений на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Яворовского района просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Теги: #учения #сбу #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 20.09.2021
В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

10:18 18.09.2021
В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

12:52 17.09.2021
СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

10:22 17.09.2021
В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, призывавшего к разделению Украины

В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, призывавшего к разделению Украины

17:55 16.09.2021
6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

15:28 16.09.2021
СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

17:13 15.09.2021
CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

12:44 15.09.2021
СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

15:34 14.09.2021
Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

14:59 14.09.2021
СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

Холодная и сырая погода будет в Украине в ближайшие дни

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

За 5 лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросло в 10 раз - Минсоцполитики

Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

Задержан экс-чиновник ГУ МВД Украины в Киеве, скрывавшийся от суда по делам Майдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА