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13:04 19.09.2021

В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

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В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

Подавлять распространение коронавируса на постоянной основе не представляется возможным, решением является вакцинация от коронавируса не менее 70% населения старше 16 лет, заявил премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс.

"Мы не можем вечно или непрерывно подавлять вирус. Локдауны - средство выиграть время на вакцинацию 70% - 80% населения", - приводят его слова британские СМИ.

"Мы будем действовать аккуратно, но не сомневайтесь - мы будем выходить из локдауна. Альтернативы нет", - уточнил он.

Эндрюс пояснил, что режим изоляции, в независимости от новых случаев коронавируса, завершится, когда в Виктории - штате с населением 25 млн человек - полностью курс вакцинации пройдут 70% жителей в возрасте 16 лет и старше.

Премьер указал, что этот показатель власти рассчитывают достичь примерно к 26 октября, а на уровень в 80% вакцинированных выйти к 2 ноября.

Тем не менее, многие ограничения для соблюдения дистанции сохранятся. Останется в силе ряд ограничений в сфере розничной продажи и гостевом бизнесе, но жители смогут свободно покидать дома.

СМИ отмечают, что в Виктории полностью вакцинированы 43% жителей, а по всей Австралии - 46%, Между тем, в воскресенье в стране выявили 1 тыс. 607 случаев коронавируса, в частности, в Виктории 507 случаев.

В наиболее населенном штате страны Новом Южном Уэльсе, где располагается самый многолюдный город страны Сидней, диагностировали 1 тыс. 83 случая. Власти этого штата придерживаются схожей с руководством Виктории стратегии борьбы с коронавирусом. В воскресенье в Новом Южном Уэльсе также ослабили некоторые ограничения.

Теги: #виктория #вакцинация #австралия
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