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08:17 19.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 3 983 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 546 человек, 46 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 3 983 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 546 человек, 46 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 546 человек, 46 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 767 человек; летальных случаев - 46; выздоровели - 546 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 348 381 человек, выздоровело 2 230 852 человека, летальных случаев - 54 875.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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