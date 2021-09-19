Минюст Беларуси подал иск о ликвидации общественного объединения "Говори правду"

Министерство юстиции Беларуси подало исковое заявление о ликвидации республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду".

Согласно расписанию Верховного суда, судебное заседание назначено на 5 октября. На сайте ВС сказано, что истцом по гражданскому делу о ликвидации общественного объединения выступает министерство юстиции.

Как сообщалось, 13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности "Говори правду". Спустя несколько дней в офисе общественного объединения прошёл обыск.

С 10 июля в Беларуси обыски прошли у ряда представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников. Закрыты или находятся в процессе ликвидации более 130 неправительственных организаций. СК объяснил обыски в СМИ и НПО их причастностью к теневым финансовым схемам.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года.

"Говори правду" - кампания в Беларуси, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Дмитриев стал кандидатом в президенты на выборах 2020 года.