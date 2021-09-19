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00:25 19.09.2021

ОПЗ останавливается – 1-й замдиректора

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ОПЗ останавливается – 1-й замдиректора

Одесский припортовый завод снова останавливается, заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook в ночь на воскресение.

"Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно", -- написал он.

Щуриков утверждает, что сегодняшнее техническое состояние завода худшее за последние годы.

"Но надеюсь, что теперь, когда не с чего греть руки, которые ничего не брали, есть шанс провести приватизацию", - отметил первый замдиректора ОПЗ.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". В августе 2019 года завод возобновил работу по давальческой схеме, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор несколько раз продлевался, а попытки сменить давальца через открытый конкурс были безрезультатны, несмотря на заявления Фонда госимущества и смену руководства.

Последний раз Хозяйственный суд Одесской области 5 августа по заявлению "Агро Газ Трейдинг" запретил ОПЗ заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с победившей на конкурсе сингапурской Dachex Shipping Pte. Ltd.

ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1 млрд 176,15 млн грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3%– до 1 млрд 257,33 млн грн.

В компании отмечали, что с начала 2021 года завод работал в бесперебойном режиме с неполной загрузкой производственных мощностей – один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Производство аммиака за первое полугодие составило 276,1 тыс. тонн, в т.ч. товарного – 42,1 тыс. тонн и 409,2 тыс. тонн карбамида.

В январе-июне-2021 на морской транспорт отгружено 1,037 млн тонн аммиака и 362,9 тыс. тонн карбамида.

Основным сырьем для предприятия является природный газ, цена которого взлетела в последнее время до рекордного уровня.

Теги: #остановка #опз
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