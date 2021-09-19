19 сентября: Какой сегодня праздник

19 сентября в Украине отмечают День работника леса, в Казахстане – День матери, в Молдове – День социального работника и День гражданской авиации.

Также сегодня Международный день подражания пиратам и День рождения "Смайлика".

В 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку. Это было сделано для обозначения "улыбающегося лица" в тексте, который набирается на компьютере. В конце концов идея Фалмана стала фактически революционной в электронном лексиконе.

19 сентября — праздник Михайлово Чудо, одна из важнейших дат в церковном календаре сентября. В этот день православные люди вспоминают чудо, которое произошло много столетий назад. Сообщается, что еще в 4 веке сам Архистратиг Михаил спас от разрушения церковь, поэтому этот день и считается особенным для православных христиан.

Традиции:

В этот день устраивали встречи с соседями и родственниками. Обычно разговаривали, обсуждали какие-то события, устраивали посиделки, каждый приносил с собой конкретное блюдо. 19 сентября было принято предварительно поссориться из-за какого-то пустякового вопроса, а уже за столом мириться, чтобы не конфликтовать в течение всего года.

Приметы:

Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.

Листья осины ложатся вверх лицевой стороной – зима будет холодной.

Если на деревьях появился иней, зимой следует ожидать много снега.

Запреты:

Сегодня строго запрещено работать.

Ни в коем случае нельзя ни с кем ругаться, особенно со старшими родственниками.

Нельзя сильно наедаться.

Противопоказано в это воскресенье давать в долг – свои деньги вы увидите не скоро.

Именины: Всеволод, Денис, Кирилл, Макар, Давид, Андрей, Дмитрий, Константин, Иван и Михаил

В этот день:

1648 — Французский учёный Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления;

1841 — Построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель);

1891 — В Монреаль прибыли первые украинские поселенцы;

1893 — Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам;

1928 — В Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом;

1958 — Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию;

1991 — В Киеве восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии;

2000 — В Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учёными. На них — астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошёл по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шёл на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

2000 — В Берлине совершена попытка поджога Рейхстага. 22-летний немец на своём автомобиле "Volkswagen Golf" попытался сквозь стеклянные витрины прорваться внутрь здания. Машина застряла. Позже выяснилось, что она была облита со всех сторон бензином.