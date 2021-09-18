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12:55 18.09.2021

В Украине лучше всего к РФ относятся жители Северодонецка, Мариуполя, Харькова и Одессы, хуже всего – Львова - соцопрос

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В Украине лучше всего к РФ относятся жители Северодонецка, Мариуполя, Харькова и Одессы, хуже всего – Львова - соцопрос

В Украине лучше всего к РФ относятся жители Северодонецка (Луганская обл.), Мариуполя (Донецкая обл.), Харькова и Одессы, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

По данным опроса, в Северодонецке 17% жителей оценили отношение к РФ как очень теплое, 30% - как теплое, 34% - нейтрально. В Мариуполе 14% имеют очень теплое отношение, 38% - теплое, 25% - нейтральное.

В Харькове 12%, 27% и 30% соответствующе, в Одессе – 9%, 31%,34%.

Немного хуже отношение к РФ у жителей Запорожья – очень теплое у 8%, теплое – у 24%, нейтральное – у 35%. В Николаеве соответственно 8%, 19%, 32%, в Днепре – 6%, 23%, 36%.

Хуже всего отношение к России во Львове. Там лишь 1% имеет очень теплое и 3% теплое отношение, 18% - нейтральное. Очень холодно относятся 58% жителей и 17% холодно.

Похожая ситуация в Ивано-Франковске и Тернополе, где очень холодно к России относятся 50%.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, на не оккупированных территориях, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов.

Исследование проводилось с 12 мая по 3 июня 2021 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

Теги: #отношения_с_рф #опрос #рейтинг
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