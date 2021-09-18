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04:28 18.09.2021

В Пентагоне признали ответственность за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

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В Пентагоне признали ответственность за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи в пятницу признал, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей.

"Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом ударе", - сказал Маккензи, говоря о результатах расследования после сообщений о гибели мирных жителей при этом ударе.

По его словам, также "маловероятно, что автомобиль и те, кто был убит, были связаны с ИГ.

Он признал, что удар был "ошибкой", и попросил извинения.

"Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия", - подчеркнул Маккензи.

Генерал подчеркнул, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель и потому - сделать менее вероятными ошибки. В случае с ударом в Кабуле, по словам Маккензи, военным нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей в аэропорту в афганской столице. "Мы действовали, считая, что есть разумная доля вероятности того, что сделали правильные выводы", - добавил он.

Маккензи подчеркнул, что США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

Сожаление в связи с допущенной военными ошибкой высказал и глава Пентагона Ллойд Остин. "Расследование показало, что удар, нанесенный, как считалось, для ликвидации неминуемой угрозы для международного аэропорта имени Хамида Карзая, на самом деле привел к гибели до 10 человек, в том числе - до семи детей", - говорится в его заявлении.

"Мы приносим извинения и сделаем все, чтобы сделать правильные выводы из этой кошмарной ошибки", - добавил Остин.

Он признал, что человек, который был главной целью удара, не имел никакого отношения к терроризму и работал в организации Nutrition and Education International. "Его действия в тот день оказались совершенно неопасными и не имели отношения к той угрозе, с которой, как нам казалось, мы столкнулись", - заявил министр обороны США.

Теги: #сша #афганистан #ответственность #пентагон
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