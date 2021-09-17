В Украине состоится чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирная зимняя Гимназиада-2023

Украина впервые получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Рад сообщить, что Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высочайшем уровне!", - написал Зеленский в телеграм-канале в пятницу вечером.

По мнению Зеленского, "каждый современнй ребенок должен быть со спортом на "ты". Понимать, что одни его виды учат играть в команде, другие - надеяться только на себя. Спорт учит побеждать, учит, наконец, достойно воспринимать поражения и становиться после них сильнее".

Он отметил, что одним из его приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры - площадок, стадионов, бассейнов - и поддержка и развитие спортивных секций в учебных заведениях.