События

20:56 17.09.2021

Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

2 мин читать
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице, сообщает газета Кhaosod.

"Предложение правительства страны открыть Бангкок для иностранных туристов с прививкой отложено с 1 на 15 октября из-за небольшого числа вакцинированных в столице", - пишет издание.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракарна, открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса. Он отметил, что на этой неделе вакцинировано лишь 37% граждан.

Как сообщает Кhaosod, вновь отложенное открытие Бангкока ставит под вопрос запуск международного туризма с 1 октября и в других четырех провинциях страны - Чонбури, Чиангмай, Пхетбури и Прачуап Кири Хан.

"План подвергся тщательной проверке экспертами в области здравоохранения, которые считают, что количество вакцинированного населения недостаточно велико. Ряд владельцев бизнеса также опасаются, что к 1 октября они не смогут подготовиться", - пишет газета.

В начале сентября стало известно, что Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов ряд регионов, среди них - Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай.

В настоящее время для иностранных туристов с прививкой от коронавируса открыты Пхукет в рамках программы "Песочница Пхукета", а также остров Самуй и соседние острова по программе "Самуй Плюс".

В рамках программы "Песочница Пхукета" иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. "Самуй Плюс" подразумевает, что вакцинированные туристы должны провести первые семь дней на острове Самуй, а на Панган и Тао могут отправиться, начиная с восьмого дня.

С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.

Теги: #туризм #таиланд #открытие #бангкок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:26 16.09.2021
SpaceX запустила на орбиту высотой более 500 км корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов

SpaceX запустила на орбиту высотой более 500 км корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов

15:12 13.09.2021
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

03:39 09.09.2021
Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

14:12 08.09.2021
Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

11:57 06.09.2021
Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

19:11 02.09.2021
Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

06:49 02.09.2021
Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

15:01 31.08.2021
Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

Италия открыла украинцам въезд для всех типов путешествий - МИД

12:55 28.08.2021
В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

16:34 24.08.2021
В Токио открылись Паралимпийские игры

В Токио открылись Паралимпийские игры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

КС признал неконституционным невозможность пересмотра пожизненного заключения

В Офисе президента ожидают назначения Советом судей членов Этического совета до начала октября - Ермак

Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине состоится чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирная зимняя Гимназиада-2023

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Великобритания смягчает систему ограничений въезда из-за рубежа

Вашингтон готовится к митингу в поддержку арестованных после захвата Капитолия людей

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

КС признал неконституционным невозможность пересмотра пожизненного заключения

Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ

СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА