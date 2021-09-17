КС признал неконституционным невозможность пересмотра пожизненного заключения

Конституционный суд Украины (КС) признал не соответствующим Конституции Украины ст.1 ст.81 и ч.1 ст.82 Уголовного кодекса Украины о невозможности пересмотра приговора лицу, осужденному к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга в пятницу.

"Учитывая установленные Европейским судом по правам человека факты нарушения Украиной ст.3 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод 1950 года - ИФ) на основании того, что наказание в виде пожизненного лишения свободы является наказанием без перспективы освобождения, и с учетом того, что ч.2 ст.28 Конституции Украины является тождественной ст.3 Конвенции, КС считает, что установленное Кодексом наказание в виде пожизненного лишения свободы в качестве наказания без перспективы освобождения несовместимо с требованиями Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, решение КС основывается на документах международного права и учитывает практику органов конституционной юрисдикции европейских стран - Германии, Польши, Румынии, Литвы, Венгрии, а также западную научную доктрину.

КС обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81 и 82 УК, в соответствии с Конституцией Украины и принятым решением.

Как сообщалось, в начале сентября Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер гуманизацию национального законодательства в отношении лиц, отбывающих пожизненное наказание. По данным пресс-службы Офиса омбудсмена, Украина лидирует среди стран Европы по количеству заключенных на пожизненный срок - 1536 человек.

По словам омбудсмена, на сегодня законодательство Украины не предусматривает действенного механизма по возможности освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и лишает так называемого права на надежду - пересмотра решения суда через определенный период времени. Омбудсмен уверена, что этот вопрос может решить принятие Верховной Радой законопроектов №4048 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека" и №4049 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека" во втором чтении и в целом.

"Тогда украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ по досрочному освобождению лиц, осужденных к пожизненному заключению. Надеюсь, что законопроекты будут внесены в повестку дня ближайшей сессии украинского парламента", - считает Денисова.