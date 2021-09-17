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18:56 17.09.2021

Зеленский в понедельник отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН – пресс-секретарь

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Зеленский в понедельник отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в Соединенные Штаты Америки, где примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской громадой в США", – сказал Никифоров на брифинге в пятницу.

Теги: #сша #зеленский #никифоров
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