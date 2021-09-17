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18:18 17.09.2021

Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

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Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявляет, что в Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву.

"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 тыс., может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", - сказал М.Моравецкий на совместной с премьером Литвы Ингридой Шимоните пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, минский режим осуществляет против Литвы и Польши "провокацию, которая была инспирирована в Москве".

Теги: #моравецкий #польша #беларусь
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