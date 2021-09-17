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13:31 17.09.2021

Мэры Николаева, Кропивницкого и Мариуполя призвали власть осуществить ряд мер для недопущения срыва отопительного сезона

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Мэры Николаева, Кропивницкого и Мариуполя призвали власть осуществить ряд мер для недопущения срыва отопительного сезона

Мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Мариуполя Вадим Бойченко считают, что для устранения опасности срыва отопительного сезона необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ, пишет издание "Комментарии".

Так, мэр Николаева отметил, что у города нет возможности подготовиться к отопительному сезону. "Заблокированные счета не дают нам возможности даже технически подготовиться к новому отопительному сезону. Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать", - заявил Сенкевич.

Мэр Кропивницкого призвал власти обратить внимание на проблемы обеспечения отоплением коммунальных учреждений. "Власти следует понимать, что бюджетные учреждения - это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах", - отметил Райкович.

Городской голова Мариуполя убежден, что необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа. "Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения в соответствие с размером штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившейся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению", - сказал мэр.

Бойченко также считает, что необходимо определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей и исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

Теги: #мэры #отопительный_сезон #тарифы
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