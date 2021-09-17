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05:50 17.09.2021

В Белом доме заверяют, что участившийся кашель Байдена - не повод для беспокойства

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В Белом доме заверяют, что участившийся кашель Байдена - не повод для беспокойства

Участившиеся приступы кашля президента США Джо Байдена не является поводом для беспокойства, главу государства постоянно осматривает врач, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это не повод для беспокойства", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о кашле Байдена.

Она добавила, что американского лидера во всех поездках сопровождает врач, который регулярно его проверяет.

Псаки отметила, что есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Отвечая на вопрос о том, когда Байден планирует пройти полный медосмотр, она ответила, что "скоро" и пообещала сообщить журналистам о результатах.

Ранее в ряде американских СМИ и в соцсетях обратили внимание на участившиеся случаи кашля у 78-летнего Байдена. На этой неделе во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома президент США неоднократно подкашливал и прерывал свою речь.

Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что кашель может свидетельствовать о каком-то заболевании, другие же объяснили покашливания сухим воздухом или возможной аллергией.

Американские журналисты еще в первые дни президентства Байдена замечали у него кашель во время выступления. Тогда же Байден сообщал, что он страдает от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Теги: #президент #сша #белый_дом #кашель
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