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00:50 17.09.2021

Школы Киевской области с менее 80% вакцинированных до 20 сентября учителей будут закрыты – ОГА

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Школы Киевской области с менее 80% вакцинированных до 20 сентября учителей будут закрыты – ОГА

Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что школы области, в которых до 20 сентября не будут вакцинированы 80 % учителей, будут закрыты.

"Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие - работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей. Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в "желтой" зоны эпидопасности. Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют. Онлайна больше не будет", - цитирует на своем сайте Володина ОГА.

Он подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начался рост количества больных коронавирусом. Аналогично увеличивается и уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же возьмет верх", - резюмировал Володин.

В ОГА подчеркнули, что на Киевщине среди педагогов всего провели 62 987 прививок. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации.

Теги: #киевская #вакцинирование #школы
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