События

17:55 16.09.2021

6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

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В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начнутся совместные украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021",

"Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Теги: #учения #rapid_trident
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