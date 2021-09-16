В Эстонии началась подготовка ко второму этапу строительства границы с Россией

Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) приступил к работам по очистке территории для второго этапа обустройства эстонско-российской границы.

В рамках второго этапа RMK приступил в среду к прореживанию леса на участке границы между деревнями Тсереби и Вымморск. RMK организует вырубку и транспортировку леса, а также фрезерование кустов и пней в приграничной зоне на эстонской стороне, сообщил в четверг портал телерадиовещания ERR.

"Работу облегчает тот факт, что сама временная контрольная линия (так в Эстонии называют границу с Россией - ИФ) проходит через пастбища и пашни, а крупных водоемов, как это было на первом этапе строительства границы, на этот раз не будет. Вырубку и фрезеровочные работы RMK планирует завершить к концу января следующего года", - рассказал глава юго-восточного региона RMK Кристо Кокк.

В настоящее время еще продолжаются работы на первом этапе строительства границы, начатые в прошлом году. Они ведутся на участке протяженностью 23,5 километра от точки соприкосновения границ Эстонии, Латвии и России до пограничного пункта Лухамаа.

Первый этап предполагается завершить в 2023 году. Все строительство границы должно быть завершено к 2026 году.

Сухопутный участок предполагается обеспечить техникой, установить электронную охранную систему, также будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.

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