События

13:07 16.09.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

2 мин читать
Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе в четверг утром обстреляли из минометов населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.

"16 сентября 2021 с 06.40 до 07.50 со стороны позиций вооруженных формирований РФ, которые находятся в районе Веселой Горы, был осуществлен обстрел населенного пункта Счастье с применением минометов калибров 120 мм и 82 мм. В результате обстрела получило осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму гражданское лицо, состояние которого оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Уточняется, что в ходе проведения наблюдательной группой украинской стороны СЦКК верификации последствий вышеупомянутого обстрела установлен и задокументирован факт повреждения частного дома по адресу: улица Энергетиков, 2Б / 15.

"От разрыва мин калибра 120 мм была повреждена крыша дома, стены, окна и гражданские автомобили", - отмечают в штабе ООС.

Там добавляют, что обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.

"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны вооруженных формирований РФ режима прекращения огня Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных минскими договоренностями сил и средств", - резюмируют в штабе.

Позже пресс-служба Счастьинской городской территориальной громады сообщила, что раненым оказался глава местной военно-гражданской администрации.

"В результате обстрела был ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе громады добавляют, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Теги: #обстрел #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 16.09.2021
На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

19:32 15.09.2021
Украинская делегация в ТКГ призвала РФ ускорить обмен удерживаемыми, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ ускорить обмен удерживаемыми, разблокировать работу КПВВ и обеспечить режим прекращения огня

18:11 14.09.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

13:17 14.09.2021
ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

07:37 14.09.2021
Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ ноту протеста касательно обстрелов российскими наемниками 12 и 13 сентября на Донбассе

Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ ноту протеста касательно обстрелов российскими наемниками 12 и 13 сентября на Донбассе

18:45 09.09.2021
Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

21:47 08.09.2021
На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

00:21 08.09.2021
Вечером во вторник на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий

Вечером во вторник на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий

17:40 07.09.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

16:18 06.09.2021
Российские наемники на Донбассе запустили БПЛА, который сбросил два взрывных устройства на окраину Зайцевого

Российские наемники на Донбассе запустили БПЛА, который сбросил два взрывных устройства на окраину Зайцевого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Проект госбюджета-2022 предусматривает уменьшение финансирования Минкультуры на 21,7%

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Офисе президента проходит встреча по судебной реформе – источники

В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

В МОН рассказали, как будут работать учреждения образования с 20 сентября

Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю - Песков

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА