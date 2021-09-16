Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе в четверг утром обстреляли из минометов населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.

"16 сентября 2021 с 06.40 до 07.50 со стороны позиций вооруженных формирований РФ, которые находятся в районе Веселой Горы, был осуществлен обстрел населенного пункта Счастье с применением минометов калибров 120 мм и 82 мм. В результате обстрела получило осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму гражданское лицо, состояние которого оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Уточняется, что в ходе проведения наблюдательной группой украинской стороны СЦКК верификации последствий вышеупомянутого обстрела установлен и задокументирован факт повреждения частного дома по адресу: улица Энергетиков, 2Б / 15.

"От разрыва мин калибра 120 мм была повреждена крыша дома, стены, окна и гражданские автомобили", - отмечают в штабе ООС.

Там добавляют, что обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.

"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны вооруженных формирований РФ режима прекращения огня Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных минскими договоренностями сил и средств", - резюмируют в штабе.

Позже пресс-служба Счастьинской городской территориальной громады сообщила, что раненым оказался глава местной военно-гражданской администрации.

"В результате обстрела был ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе громады добавляют, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.