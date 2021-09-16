События

10:50 16.09.2021

В проекте госбюджета-2022 увеличено финансирование Минветеранов на 5 млрд грн по сравнению с 2021-м

2 мин читать
В проекте госбюджета-2022 увеличено финансирование Минветеранов на 5 млрд грн по сравнению с 2021-м

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год предусматривает увеличение финансирования Министерства по делам ветеранов на 5,029 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в проекте закона №6000 от 15 сентября 2021 года.

В частности, такой рост предполагаемого финансирования связан с существенным увеличением расходов министерства на общегосударственные цели, а именно на обеспечение жильем ветеранов войны, семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, что в следующем году должно составить 5,496 млрд грн.

Что касается других статей проекта бюджета, то на руководство и управление по делам ветеранов предлагается выделить 140,5 млн грн, на финансовую поддержку общественных объединений ветеранов на выполнение общегосударственных программ (проектов, мероприятий), мероприятий по посещению военных захоронений и военных памятников и по празднованию праздничных, памятных и исторических дат – 8,6 млн грн, на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и лиц, осуществлявших меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях – 276,8 млн грн и на функционирование Украинского ветеранского фонда, героизацию образа ветерана войны и памяти погибших (умерших) защитников Украины – 96,9 млн грн.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.

Теги: #госбюджет #минветеранов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 16.09.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает госгарантии в объеме 78 млрд грн

Проект госбюджета-2022 предусматривает госгарантии в объеме 78 млрд грн

11:11 16.09.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Минобороны на 11,3%

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Минобороны на 11,3%

09:52 16.09.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Кабмина на 7% по сравнению с 2021 годом

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение финансирования Кабмина на 7% по сравнению с 2021 годом

09:28 16.09.2021
Проект госбюджета-2022 - это стоп-кран развития экономики, убежден Гройсман

Проект госбюджета-2022 - это стоп-кран развития экономики, убежден Гройсман

19:04 15.09.2021
В проект госбюджета-2022 заложена зарплата медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

В проект госбюджета-2022 заложена зарплата медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

18:13 15.09.2021
Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о госбюджете-2022

Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о госбюджете-2022

17:27 15.09.2021
Госбюджет-2022 предусматривает около 10 млрд грн на энергетическую сферу – Марченко

Госбюджет-2022 предусматривает около 10 млрд грн на энергетическую сферу – Марченко

14:46 15.09.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает 34 млрд грн субсидий на жилкомуслуги - глава Минфина

Проект госбюджета-2022 предусматривает 34 млрд грн субсидий на жилкомуслуги - глава Минфина

12:32 15.09.2021
Глава бюджетного комитета рассчитывает на рассмотрение поправок в госбюджет-2021 23 сентября

Глава бюджетного комитета рассчитывает на рассмотрение поправок в госбюджет-2021 23 сентября

05:47 11.09.2021
Одноразовые обязательные выплаты военнослужащим ВСУ будут осуществлены после увеличения в Госбюджете расходов Минобороны

Одноразовые обязательные выплаты военнослужащим ВСУ будут осуществлены после увеличения в Госбюджете расходов Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

Украина работает над организацией визита премьеров Украины, Грузии и Молдовы в Брюссель

ВСК Рады с усиленными мерами безопасности заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев"

Причиной взрыва, унесшего жизни туристов в Карпатах, мог стать снаряд времен Первой мировой

Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

Bolt запускает категории Pets и Delivery еще в 10 городах Украины

Нацкомиссия за два месяца выдала 22,3 тыс. сертификатов на уровень владения госязыком

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

В пограничном районе Закарпатья нашли тайник со взрывчаткой и противотанковыми гранатами

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА