В проекте госбюджета-2022 увеличено финансирование Минветеранов на 5 млрд грн по сравнению с 2021-м

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год предусматривает увеличение финансирования Министерства по делам ветеранов на 5,029 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в проекте закона №6000 от 15 сентября 2021 года.

В частности, такой рост предполагаемого финансирования связан с существенным увеличением расходов министерства на общегосударственные цели, а именно на обеспечение жильем ветеранов войны, семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, что в следующем году должно составить 5,496 млрд грн.

Что касается других статей проекта бюджета, то на руководство и управление по делам ветеранов предлагается выделить 140,5 млн грн, на финансовую поддержку общественных объединений ветеранов на выполнение общегосударственных программ (проектов, мероприятий), мероприятий по посещению военных захоронений и военных памятников и по празднованию праздничных, памятных и исторических дат – 8,6 млн грн, на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и лиц, осуществлявших меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях – 276,8 млн грн и на функционирование Украинского ветеранского фонда, героизацию образа ветерана войны и памяти погибших (умерших) защитников Украины – 96,9 млн грн.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.