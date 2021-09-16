Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианскую комиссию) приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - говорится в сообщении комиссии на ее сайте в разделе "Запросы мнения комиссии".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.