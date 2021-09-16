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07:53 16.09.2021

Франция сожалеет о решении Австралии строить атомные подлодки в сотрудничестве с США и Британией в ущерб французским интересам

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Франция сожалеет о решении Австралии строить атомные подлодки в сотрудничестве с США и Британией в ущерб французским интересам

Объявленное премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном решение о строительстве атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках созданного нового альянса AUKUS вызвало сожаление в правительстве Франции.

Решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы, "вызывает сожаление", заявил французский МИД.

"Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - говорится в распространенном совместном заявлении французских министров иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и вооруженных сил Флоренс Парли.

В нем отмечается, что это "знаменует собой отсутствие согласованности, о чем Франция может только сожалеть и наблюдать".

В заявлении подчеркивается: "Американский выбор, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от давнего партнерства с Австралией, в то время как мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе... отмечает отсутствие последовательности, что Франция не может не отметить и о чем может не сожалеть".

Как сообщалось, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии станет первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS, сообщил.

"Первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели. Мы намерены построить эти подводные лодки в Аделаиде (Австралия) в тесном сотрудничестве с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - заявил Моррисон в ходе совместной презентации нового альянса.

Ранее австралийский телеканал ABC сообщил, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

 

Теги: #подлодки #франция #австралия
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