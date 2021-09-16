События

07:34 16.09.2021

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

1 мин читать
В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

В Карпатах, в долине горы Под-Берды, произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в четверг утром.

"15 сентября в 21 час. 20 мин. в долине "Под-Берды" вблизи с. Вороненко во время отдыха группы из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию", - указано в сообщении.

Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.

Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

Теги: #карпаты #взрыв #жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:54 16.09.2021
Землетрясение произошло на юго-западе Китая, есть жертвы

Землетрясение произошло на юго-западе Китая, есть жертвы

12:44 15.09.2021
СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

11:18 15.09.2021
При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

11:02 15.09.2021
В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

02:01 13.09.2021
В России под Иркутском упал пассажирский самолет: пострадало 12 человек, четверо погибли

В России под Иркутском упал пассажирский самолет: пострадало 12 человек, четверо погибли

09:09 11.09.2021
Два человека погибли на пожаре во Львовской области

Два человека погибли на пожаре во Львовской области

07:54 11.09.2021
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

07:09 08.09.2021
Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

23:17 06.09.2021
В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

20:06 05.09.2021
На Киевщине в результате взрыва на сахарном заводе пострадали пятеро человек, всех госпитализировали

На Киевщине в результате взрыва на сахарном заводе пострадали пятеро человек, всех госпитализировали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

Чорновила убили ударами кастета – бывший замгенпрокурора Голомша

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине две дозы вакцины получило уже более 5 млн человек

Таджикистан и Китай выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

Франция сожалеет о решении Австралии строить атомные подлодки в сотрудничестве с США и Британией в ущерб французским интересам

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

16 сентября: Какой сегодня день

Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА