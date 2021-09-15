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19:21 15.09.2021

Кабмин принял постановление о начале работы Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта

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Кабмин принял постановление о начале работы Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта

Кабинет министров Украины во время своего заседания в среду принял постановление, позволяющее Фонду президента Украины по поддержке образования, науки и спорта начать свою работу, а также утверждающее Порядок использования Фондом средств из государственного бюджета, сообщает пресс-служба главы государства.

"Фонд президента был создан в 2019 году с целью поощрения развития талантливой молодежи, повышения качества образования и науки, воспитания здоровых граждан. В июне 2021 года Владимир Зеленский утвердил Положение о Совете Фонда, перезагрузив его деятельность",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в первую очередь из средств Фонда начнут выплачивать премии в размере 100 тыс. грн победителям международных олимпиад. Также начнутся выплаты президентских стипендий в размере 10 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания. которые получили высокие результаты. Стипендии будут выплачивать ежемесячно в течение года.

Также запланировано финансирование премий для поощрения достижений украинских спортсменов, привлечения молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности.

"Деятельность Фонда предусматривает возможности предоставления грантов на обучение в иностранных учебных заведениях для подготовки магистров и PhD. Это позволит получить конкурентоспособное образование талантливым представителям молодежи и научного сообщества", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что средства Фонда также могут направляться на привлечение иностранных высококвалифицированных преподавателей и тренеров для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

"Это поможет расширить круг студентов, которые смогут получить доступ к качественному конкурентоспособному образованию", - подчеркивают в ОП.

Уточняется, что официальный запуск Фонда президента состоится на торжественном заседании Совета Фонда с участием руководства государства, во время которого состоится награждение победителей международных олимпиад.

Теги: #президент #поощрение #фонд
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