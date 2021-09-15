В Монголии от коронавируса умерли два бобра - СМИ

Коронавирусная болезнь стала причиной смерти двух бобров в Монголии, свидетельствуют результаты проведенных лабораторных испытаний, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление монгольской ветеринарной службы.

"Два бобра погибли при загадочных обстоятельствах в нашей стране в прошлом месяце, и результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19", - заявил журналистам агентства монгольский эксперт Адиясурен Тувшинбаяр.

Отмечается, что это первые подтвержденные случаи смерти животных в стране из-за COVID-19.

"По данным Национального центра зоонозных заболеваний (NCZD) страны, мертвые бобры были из Центра разведения бобров при Департаменте окружающей среды столицы Улан-Батора, еще у семи бобров этого центра был положительный результат на вирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые случаи инфицирования коронавирусом бобров в центрах разведения были подтверждены в августе. Животные вероятно заразились коронавирусом от людей.

У 7 инфицированных животных подтвердили "дельта" штамм коронавируса. Позже у них проявились симптомы заболевания, в частности, кашель и насморк, однако благодаря своевременному лечению бобров удалось спасти.

Помимо них, случаи заражения коронавирусом в Монголии подтвердили у двух домашних кошек.