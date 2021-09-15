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15:01 15.09.2021

Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дию" со 2 декабря

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Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дию" со 2 декабря

Украинцы в рамках экспериментального проекта со 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года смогут через "Дию" подать необходимые для таможенного оформления автомобиля документы, оплатить таможенный сбор и завершить оформление в автоматическом режиме.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду.

"Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дию", указано в проекте постановления правительства.

Теги: #автомобиль #растаможка #дия
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