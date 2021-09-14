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19:54 14.09.2021

ВСУ заинтересованы в приобретении у частных компаний БПЛА, боеприпасов, дронов-камикадзе – замкомандующего Сухопутных войск

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ВСУ заинтересованы в приобретении у частных компаний БПЛА, боеприпасов, дронов-камикадзе – замкомандующего Сухопутных войск

Вооруженные силы Украины заинтересованы в приобретении у частных производителей оборонного вооружения и техники беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасов и дронов-камикадзе, заявил аместитель Командования Сухопутный войск Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Александр Грузевич.

"Сухопутные войска, в первую очередь, интересуют БПЛА 1 класса, боеприпасы, дроны-камикадзе … Нам, как потребителям, не все равно, потому что я выстраиваю систему огневого поражения для пехоты и мотомеханизированных подразделений, которая включает в себя поражение в ближней зоне, средней и дальней", - сказал Грузевич во время круглого стола на тему "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии", организованного Центром исследований армии, конверсии и разоружения во вторник.

Он также добавил, что командование украинской армии заинтересовано в цифровизации военных процессов, автоматизации систем управления и оружия, в многоцелевых платформах, а также в приобретении наземных роботизированных комплексов.

Как сообщается, в рамках круглого стола принимали участие представители частных компаний по производству вооружения для потребностей ВСУ, которые презентовали разработки тактически-оборонных систем, которые могут поступить на вооружение армии в краткосрочной перспективе в течение 2022-2023 годов.

В частности, были презентованы разработки минных систем массового поражения типов АМД-2М, АМД-2-500, УДМ (донные), автомобили для перевозки расчетов БТРК, АГС, минометов, ударные беспилотные авиационные системы ПД-2, РАМ-2, программное обеспечение "Терминал" и иные виды вооружения.

 

Теги: #армия #вооружение #потребность
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