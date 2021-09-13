Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины не планирует заслушивать президента Украины Владимира Зеленского по делу "вагнеровцев".

Как сообщила руководитель комиссии Марьяна Безуглая, это связано с тем, что глава государства является неприкосновенным лицом.

"Если говорить о верховном главнокомандующем, то временная следственная комиссия не имеет право его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным. Кроме того, по результатам обработки материалов, которые имеют отношение непосредственно к делу оперативной переписки и других документов, которые свидетельствуют о конкретном принятии решений, у нас не возникало надобности", - сказала Безуглая на брифинге в понедельник.

Вместе с тем на вопрос, почему не был заслушан глава Офиса президента Андрей Ермак, руководитель комиссии объяснила, что он "не является лицом, уполномоченным на принятие решений", а в соответствии с тем, каким образом работают специальные службы и, в частности Главное управление разведки Минобороны Украины, таковым был бывший глава ГУР Василий Бурба, к которому возникает "все больше вопросов", поскольку ВСК обнаружила некоторые искажения информации, которую получали офицеры-исполнители на разных уровнях.

По словам Безуглой, эти искажения информации исходили именно от Бурбы.