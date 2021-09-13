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17:24 13.09.2021

Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

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Парламентская ВСК намерена заслушать экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу по делу "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины намерена заслушать экс-начальника главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу относительно расследования по делу задержания террористов из ЧВК "Вагнер", сообщила руководитель ВСК Марьяна Безуглая.

"Мы планируем, мы уже делали попытки связаться с господином Бурбой, чтобы пригласить его на временную следственную комиссию. Мы сделаем это ещё раз", - сказала Безуглая журналистам на брифинге в понедельник.

Она уточнила, что ВСК пока что не заслушивала Бурбу, поскольку он не выходит на связь.

"Комиссия будет рада его заслушать, если он приедет решение касательно этого, поскольку уже не является должностным лицом. Мы попробуем ещё раз обратиться к нему", - добавила глава временной следственной комиссии Рады.

Позже на своей странице в Фейсбуке Безуглая сообщила, что Бурба вышел на связь после ее заявления.

В свою очередь член фракции "Голос" Роман Костенко подчеркнул, что Бурба должен быть заслушан на ВСК и "как руководитель ГУР на тот момент рассказать всю правду, как все происходило".

Теги: #безуглая #бурба
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