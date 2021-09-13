Создание отдельной ВСК по "вагнеровцам" остается актуальным - нардеп Вятрович

Оппозиционные фракции настаивают на создании отдельной временной следственной комиссии по делу задержания российских террористов из ЧВК "Вагнер", заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

"В пятницу заработала временная следственная комиссия, которая одним из многих вопросов поставила себе на повестке дня вопрос дела "вагнеровцев"... И она состоит исключительно из представителей партии "Слуга народа", то есть представителей власти. Сам такой подход мы считаем попыткой устранить представителей оппозиции от дополнительной информации. Поэтому наше требование о создании специальной следственной комиссии по "вагнеровцам" остаётся актуальным, в нее должны войти в частности председатели "Европейской солидарности", "Голоса", которые постоянно это инициировали", - сказал Вятрович в понедельник перед продолжением заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.

Он подчеркнул, что оппозиция и в дальнейшем будет следить за действиями власти в отношении расследования этого дела.