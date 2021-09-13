События

13:03 13.09.2021

McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine

2 мин читать
McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine

McDonald's намерен в ближайшем будущем открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде, сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Появятся заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде. И это будет означать, что во всех областных центрах уже будут наши рестораны. Плюс идем в большие города, где мы еще не представлены, например, в Мариуполь", - сказал Стефурак.

Эксперт также сообщил, что в ближайшие несколько лет McDonald's намерен открыть заведения во всех сателлитах столицы. "Наша цель в течение нескольких лет полностью "закрыть" все сателлиты Киева. Сейчас мы в Буче, Броварах, Борисполе, рассматриваем Ирпень и другие города", - сказал Стефурак.

Аналогичная задача, по его словам, ставится в отношении пригородов и городов-сателлитов Харькова, Львова, Днепра и Одессы.

"В городах-миллионниках и сателлитах нас интересуют в первую очередь отдельные участки, на которых могут быть расположены учреждения с McDrive, со всеми каналами продаж, которые сейчас в Украине", - сказал Стефурак.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 104 ресторан в 24 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.". Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на сентябрь-2021 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #mcdonalds
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 13.09.2021
McDonald's завершит реновацию 11 заведений до конца 2022 года

McDonald's завершит реновацию 11 заведений до конца 2022 года

15:37 26.08.2021
McDonald's изъяла молочные коктейли из меню в Британии из-за "ковидной" нехватки водителей

McDonald's изъяла молочные коктейли из меню в Британии из-за "ковидной" нехватки водителей

15:26 30.07.2021
McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

McDonald's в Украине инвестировал в реконструцию 2 ресторанов в Киеве $4,5 млн.

10:33 27.07.2021
McDonald's в Украине отправляет на переработку почти 200 тонн отходов в месяц

McDonald's в Украине отправляет на переработку почти 200 тонн отходов в месяц

19:55 13.07.2021
McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

13:46 27.05.2021
McDonald's инвестировал 40 млн грн в обновление ресторана на Крещатике

McDonald's инвестировал 40 млн грн в обновление ресторана на Крещатике

13:22 19.04.2021
McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

McDonald's открыл первый ресторан в Ивано-Франковске

16:22 22.02.2021
McDonald's намерена достичь гендерного равенства в руководстве к 2030 году

McDonald's намерена достичь гендерного равенства в руководстве к 2030 году

15:18 16.02.2021
McDonald's планирует запустить сортировку отходов во всех ресторанах сети в Украине к концу 2021г

McDonald's планирует запустить сортировку отходов во всех ресторанах сети в Украине к концу 2021г

12:36 23.12.2020
McDonald's открыл первый ресторан в Буче под Киевом

McDonald's открыл первый ресторан в Буче под Киевом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб, пострадали более 35 – СМИ

В Херсонской области мужчина забаррикадировался и угрожает взорвать собственный дом

В Украине за сутки зафиксировано 1205 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 758 человек, 18 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода, без осадков

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

Рудык: нам не нужны реформы ради реформ, МВФ или США, реформы нужны ради украинцев, чтобы каждый мог больше зарабатывать

Украине следует приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей - ВБ

Участник аннексии Крыма Франчетти был задержан по запросу украинской стороны - МИД

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб, пострадали более 35 – СМИ

В Херсонской области мужчина забаррикадировался и угрожает взорвать собственный дом

В Грузии возобновил работу муниципальный транспорт, остановленный в августе из-за пандемии COVID-19

ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

Число заражений COVID-19 в мире превысило 224,6 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА