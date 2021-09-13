McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine

McDonald's намерен в ближайшем будущем открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде, сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Появятся заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде. И это будет означать, что во всех областных центрах уже будут наши рестораны. Плюс идем в большие города, где мы еще не представлены, например, в Мариуполь", - сказал Стефурак.

Эксперт также сообщил, что в ближайшие несколько лет McDonald's намерен открыть заведения во всех сателлитах столицы. "Наша цель в течение нескольких лет полностью "закрыть" все сателлиты Киева. Сейчас мы в Буче, Броварах, Борисполе, рассматриваем Ирпень и другие города", - сказал Стефурак.

Аналогичная задача, по его словам, ставится в отношении пригородов и городов-сателлитов Харькова, Львова, Днепра и Одессы.

"В городах-миллионниках и сателлитах нас интересуют в первую очередь отдельные участки, на которых могут быть расположены учреждения с McDrive, со всеми каналами продаж, которые сейчас в Украине", - сказал Стефурак.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 104 ресторан в 24 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.". Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на сентябрь-2021 составляет 901,801 млн грн.