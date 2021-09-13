В результате ДТП в г. Днепр пострадало шесть человек, среди которых двое детей

В результате ДТП в городе Днепр пострадало шесть человек, среди которых двое детей, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области вечером в воскресенье.

Как установили следователи, водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с автомобилем "Mitsubishi", в котором находилась женщина с двумя детьми двух и восьми лет.

После этого водитель-нарушитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на двух пешеходов в возрасте примерно 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также повреждения получил пассажир автомобиля "Mercedes".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).