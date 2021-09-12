В ближайшее время "Дия" будет уведомлять пользователей о том какой банк и для чего проверяет их кредитную историю - Федоров

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что в ближайшее время в "Дие" запустится услуга по уведомлению пользователей о том какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

"Через несколько недель мы запустим в "Дие" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - сказал Федоров в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Кроме того, министр отметил, что на ближайшем "Дия"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

Как сообщалось, ранее Федоров заявлял о том, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в "Дие".