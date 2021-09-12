"Белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в "Дие" - Федоров

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дия".

"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали", - сказал Федоров в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дия".

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "белых" хакеров по поиску уязвимостей в мобильном приложении "Дия" с общим призовым фондом $35 тыс.