События

20:37 12.09.2021

"Белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в "Дие" - Федоров

1 мин читать
"Белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в "Дие" - Федоров

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дия".

"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали", - сказал Федоров в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дия".

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "белых" хакеров по поиску уязвимостей в мобильном приложении "Дия" с общим призовым фондом $35 тыс.

Теги: #уязвимости #дия #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:47 12.09.2021
В ближайшее время "Дия" будет уведомлять пользователей о том какой банк и для чего проверяет их кредитную историю - Федоров

В ближайшее время "Дия" будет уведомлять пользователей о том какой банк и для чего проверяет их кредитную историю - Федоров

11:25 02.09.2021
Минцифры осенью запустит возможность подачи заявления на регистрацию брака через "Дию"

Минцифры осенью запустит возможность подачи заявления на регистрацию брака через "Дию"

12:27 25.08.2021
Абоненты Киевстар могут использовать приложение Дія и цифровую подпись для идентификации

Абоненты Киевстар могут использовать приложение Дія и цифровую подпись для идентификации

15:42 18.08.2021
"Синэво" завершает подготовку функционала для передачи результатов тестирований для генерирования цифровых ковидных сертификатов в "Дии"

"Синэво" завершает подготовку функционала для передачи результатов тестирований для генерирования цифровых ковидных сертификатов в "Дии"

14:32 12.08.2021
Количество киберинцидентов в Украине с 4 по 10 августа снизилось на 42% - Госспецсвязи

Количество киберинцидентов в Украине с 4 по 10 августа снизилось на 42% - Госспецсвязи

09:31 06.08.2021
Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

19:24 04.08.2021
ФБР и Европол подключились к расследованию хакерской атаки против системы записи на вакцинацию в Италии

ФБР и Европол подключились к расследованию хакерской атаки против системы записи на вакцинацию в Италии

15:17 04.08.2021
Украинские COVID-сертификаты прошли успешное техоценивание ЕС

Украинские COVID-сертификаты прошли успешное техоценивание ЕС

14:07 04.08.2021
Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

19:00 02.08.2021
В столичном регионе Италии уже сутки не могут справиться с хакерской атакой, мешающей вакцинации

В столичном регионе Италии уже сутки не могут справиться с хакерской атакой, мешающей вакцинации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис Генпрокурора взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд - Лукашенко

Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

ФБР опубликовало связанный с атаками 11 сентября рассекреченный документ

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для проведения монтажных работ

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

В Харькове прошел KharkivPride

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА