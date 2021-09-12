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08:51 12.09.2021

Таран поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником

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Таран поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником.

"Уважаемые воины-танкисты, ветераны танковых войск, работники танкостроительной отрасли! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем танкистов! Ваш боевой дух, победа, патриотизм является одной из важных составляющих непобедимости Вооруженных сил. Вы ежедневно демонстрируете мужество, героизм и искреннюю преданность Украинскому народу. Боевые подвиги воинов-танкистов вписали немало славных страниц в историю нашего независимого государства", – говорится в поздравлении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Министр отметил подвиги украинских танкистов. "Бесстрашные и готовы к подвигу, яркими примерами которых являются действия танковых подразделений при обороне Донецкого аэропорта, боев за Луганский аэропорт, в Дебальцево и в других горячих точках российско-украинской войны. Во многом именно благодаря им удалось остановить наступление российских войск", – сказано в поздравлении.

Таран отметил подвиги воинов-танкистов Евгения Межевикина, Василия Божко, Александра Лавренко. Министр выразил благодарность танкистам, погибшим на Донбассе.

Отдельную благодарность Таран выразил работникам украинского танкостроительной отрасли.

"Спасибо каждому танкисту за невероятную решительность и бесценный вклад в святое дело защиты Украины… Убежден, вместе с вами нам под силу одолеть любого врага. Мирного неба над головой и счастья в вашем доме. Слава украинским танкистам! Слава Украине!", – сказано в поздравлении.

Теги: #таран #поздравления #день_танкиста
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