Зеленский обсудил с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом Олимпиаду в Токио и возможность проведения Олимпиады в Украине.
Как сообщает пресс-служба главы государства в субботу, Зеленский во время встречи в Киеве поздравил президента МОК Баха с проведением чрезвычайно безопасных и успешных Олимпийских игр. Собеседники отметили выдающиеся результаты украинских спортсменов.
Зеленский поблагодарил Баху за долговременную поддержку украинского спорта.
Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и поэтому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и быстрее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.
Бах поздравил эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поздравил долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта.