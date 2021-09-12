Зеленский обсудил с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом Олимпиаду в Токио и возможность проведения Олимпиады в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства в субботу, Зеленский во время встречи в Киеве поздравил президента МОК Баха с проведением чрезвычайно безопасных и успешных Олимпийских игр. Собеседники отметили выдающиеся результаты украинских спортсменов.

Зеленский поблагодарил Баху за долговременную поддержку украинского спорта.

Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и поэтому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и быстрее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Бах поздравил эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поздравил долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта.