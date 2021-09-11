События

14:04 11.09.2021

Кулеба призвал ЕС к честному разговору относительно перспектив членства Украины в Евросоюзе

2 мин читать
Кулеба призвал ЕС к честному разговору относительно перспектив членства Украины в Евросоюзе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не держать Украину на "крючке реформ" и признать, что страну не принимают в ЕС не потому, что она не готова в плане реформ, а потому, что ЕС политически не готов к этому.

"Северная Македония не может войти в ЕС не потому, что ей не хватает реформ, а потому, что вокруг этого есть политические вопросы. Я не прошу об исключении для Украины, нет. Что я предлагаю, и никогда не жалуюсь, так это признать простой факт, что прием в ЕС - это не только о реформах, и политическое решение стран-членов ЕС принять другую страну членом базируется не только на реформах. Прекратите держать эту страну на крючке реформ. Реформы важны, я сам поддерживаю реформы и делаю все возможное, чтобы помочь этой стране трансформироваться, но я устал видеть, как другие страны наставляют нас относительно реформ, не говоря правду, что "Мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы, а не потому, что вы не готовы в плане реформ", - сказал Кулеба на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Министр также отметил, что реформы необходимы ради самой Украины, и они продолжатся.

"Никто не говорит, что у этой страны нет проблем, но я хочу задать один простой вопрос: все ли страны были приняты в ЕС только после того, как выполнили все свои реформы и соответствовали всем Копенгагенском критериям?" - отметил Кулеба.

Он призвал ЕС к честному разговору относительно перспектив членства Украины в ЕС. "Скажите нам правду, мы в точке, когда нам надо знать. Если вы видете нас как возможного члена - это одна стратегия, если нет - у нас будет другая стратегия. Но нам нужен честный разговор с ЕС, честный ответ от ЕС", - сказал глава МИД.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Теги: #ес #кулеба #членство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 11.09.2021
Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

14:26 10.09.2021
ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

11:28 10.09.2021
Кулеба: Украина активно формирует новую архитектуру региональной и глобальной безопасности

Кулеба: Украина активно формирует новую архитектуру региональной и глобальной безопасности

20:59 09.09.2021
Брюссель ожидает, что в остальном составе афганского правительства будут представлены все слои населения - заявление

Брюссель ожидает, что в остальном составе афганского правительства будут представлены все слои населения - заявление

19:29 09.09.2021
ЕС исключил шесть стран и добавил одну в список рекомендуемых для снятия ограничений на поездки в Евросоюз

ЕС исключил шесть стран и добавил одну в список рекомендуемых для снятия ограничений на поездки в Евросоюз

18:28 09.09.2021
ЕС передаст Национальной полиции Украины автомобили, дефибрилляторы, оборудование для взрывотехников и серверы для сотрудничества с Европолом и Интерполом

ЕС передаст Национальной полиции Украины автомобили, дефибрилляторы, оборудование для взрывотехников и серверы для сотрудничества с Европолом и Интерполом

12:55 09.09.2021
Кулеба: будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности

Кулеба: будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности

11:42 09.09.2021
В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой - глава МИД

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой - глава МИД

20:30 08.09.2021
Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

16:18 08.09.2021
Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Украина вместе с американским народом вспоминает жертв трагедии 11 сентября - Зеленский

Глава Минюста: Ожидаем, что олигархи воспользуются возможностью стать честными бизнесменами

Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

Данилов: Ликвидация олигархической системы – задание номер один для Украины

США продолжат противостоять "Северному потоку-2" - советник Госдепа

Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

Ермак обсудил с Данниган сотрудничество Украины и США в энергосекторе, реформу корпоративного управления и урегулирование на Донбассе

В Нормандском формате стоит также рассматривать вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину – Ермак

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА