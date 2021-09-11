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10:50 11.09.2021

Ермак обсудил с Данниган сотрудничество Украины и США в энергосекторе, реформу корпоративного управления и урегулирование на Донбассе

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Ермак обсудил с Данниган сотрудничество Украины и США в энергосекторе, реформу корпоративного управления и урегулирование на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с новоназначенной заместительницей помощника государственного секретаря США в Бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, cобеседники обменялись мнениями по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, а также относительно следующих шагов по реализации достигнутых договоренностей и дальнейшего усиления стратегического партнерства между Украиной и США. Кроме того, речь шла о подготовке к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетическом секторе. "Ермак отметил, что Россия использует "Северный поток-2" как оружие", - отмечено в сообщении.

Во время разговора руководитель Офиса президента и заместитель помощника госсекретаря США затронули вопрос реформы корпоративного управления в Украине. Ермак сообщил о намерении правительства объявить в ближайшие дни конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Руководитель Офиса президента также проинформировал о состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке Украины. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ.

"Робин Данниган поблагодарила Украину за эффективное сотрудничество в вопросе эвакуации граждан и лиц, находящихся в зоне риска, из Афганистана. Андрей Ермак заверил в готовности к дальнейшей координации усилий и сотрудничества в отношении этой страны", - сообщила пресс-служба.

Теги: #ермак #данниган #беседа
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