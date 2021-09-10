"Евросолидарность" о результатах ВСК по делу "вагнеровцев": представительница "Слуги народа" распространила откровенную ложь

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") распространила откровенную ложь о деле "вагнеровцев", заявляет пресс-служба "Европейской солидарности"

"Именно пятый президент Украины Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против т.н. ЧВК Вагнера. Так же как президент Зеленский завалил ее финал, перечеркнув рискованную высокопрофессиональную работу украинских спецслужб. Владимир Зеленский признал, что предупредил Лукашенко. Неужели это не повод, чтобы допросить его? ПсевдоВСК исключительно из верных "Слуг", в работе которой сегодня не участвовала ни одна другая фракция или депутатская группа, имеет одну цель - прикрыть и защитить предателей в Офисе президента", - говорится в заявлении политсилы.

В партии отметили, что поэтому "Европейская солидарность" "не принимала и не будет принимать участие в их представлении".

"Мы требуем голосования полномочной ВСК при участии всех политических сил парламента, за исключением пророссийской ОПЗЖ. ВСК - это инструмент оппозиции. Власти должны расследовать срыв спецоперации силами правоохранительных органов, в первую очередь СБУ", - считают в партии.

Также в пресс-служба подчеркнули, что Порошенко готов дать показания СБУ, но "она за 13 месяцев не провела ни одного следственного действия по расследованию преступления".

"Это означает, что Служба, вместо того чтобы установить истину и защитить государство, прячет концы в воду и покрывает преступников. Не получится. Слишком много следов и свидетелей. И преступление - без срока давности", - подытожили в полисиле.

Ранее председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") заявила, что Порошенко не мог санкционировать специальное разведывательное мероприятие касательно принудительной посадки турецкого самолёта с наемниками ЧВК "Вагнер".

"У меня очень сложная роль как у главы ВСК - не допустить тех или иных политических оценок, но, к сожалению, мы можем сделать вывод, что Петр Алексеевич не мог санкционировать такое специальное мероприятие. Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но как мы видим, в 2018-м, в 2014 году это была рутинная робота по планированию мероприятия на июль 2020 года", - сказала глава ВСК.