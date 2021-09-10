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19:29 10.09.2021

Порошенко не мог санкционировать спецмероприятие ГУР Минобороны по делу "вагнеровцов" - нардеп Безуглая

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Порошенко не мог санкционировать спецмероприятие ГУР Минобороны по делу "вагнеровцов" - нардеп Безуглая

Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать специальное разведывательное мероприятие касательно принудительной посадки турецкого самолёта с наемниками ЧВК "Вагнер", заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"У меня очень сложная роль как у главы ВСК - не допустить тех или иных политических оценок, но, к сожалению, мы можем сделать вывод, что Петр Алексеевич не мог санкционировать такое специальное мероприятие. Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но как мы видим, в 2018-м, в 2014 году это была рутинная робота по планированию мероприятия на июль 2020 года", - сказала глава ВСК.

Теги: #порошенко #вагнеровцы #вск
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